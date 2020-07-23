Еще один подросток утонул в Карелии

В Кеми утонул 14-летний мальчик, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 23 июля 14-летний мальчик находился на берегу реки Кемь вместе со сверстниками. Затем ребята пошли купаться, после чего несовершеннолетний на берег не вернулся. В настоящее время в акватории реки ведутся поисковые мероприятия.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, с начала года в Карелии утонули 25 человек.