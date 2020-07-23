Двадцать пять человек утонули в Карелии с начала года

На водоемах республики произошло 27 происшествий, сообщили в МЧС Карелии.

По данным Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Карелии, в этом году на водоемах погибли 25 человек, включая двоих детей в Петрозаводске. Девочка утонула в реке Лососинка, мальчик – в Ключевском карьере.

Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасного поведения на воде. Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остаются: купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах. Как правило, эти причины сопутствуют друг другу.

В МЧС Карелии напомнили, что в соответствии с постановлением главы администрации Петрозаводска купание в городских водоемах запрещено.

Ранее места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере.