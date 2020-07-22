Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере

С отдыхающими на небезопасных пляжах столицы Карелии провели профилактические беседы.

Как рассказали в мэрии, сотрудники администрации города совместно с представителями Инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС по Карелия и петрозаводского Управления МВД в минувшую среду провели плановый рейд по излюбленным горожанами местам отдыха у воды. Специалисты осмотрели Каменный карьер, пойму реки Лососинки в районе набережной Гюллинга, а также набережную Онежского озера. Целью было проконтролировать соблюдение гражданами правил охраны жизни людей на водных объектах.

В ходе рейда сотрудники ведомств провели профилактические беседы с горожанами, в том числе с несовершеннолетними детьми, и проверили состояние знаков "Купание запрещено".

В администрации Петрозаводска напомнили, что с 9 июля 2020 года купание в городских водоёмах запрещено. Такое решение принято по результатам лабораторного исследования проб почвы и воды в местах массового отдыха, проведенного карельским Управлением Роспотребнадзора.

Напомним, днем 19 июля на Ключевском карьере утонул подросток, который пришел купаться с друзьями. Тело мальчика достали из воды спасатели. Следком начал проверку по факту утопления несовершеннолетнего.