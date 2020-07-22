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Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере

Новости. Общество
07:15, 23 Июля 2020
фото: Адмнистрация Петрозаводска
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С отдыхающими на небезопасных пляжах столицы Карелии провели профилактические беседы.

Как рассказали в мэрии, сотрудники администрации города совместно с представителями Инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС по Карелия и петрозаводского Управления МВД в минувшую среду провели плановый рейд по излюбленным горожанами местам отдыха у воды. Специалисты осмотрели Каменный карьер, пойму реки Лососинки в районе набережной Гюллинга, а также набережную Онежского озера. Целью было проконтролировать соблюдение гражданами правил охраны жизни людей на водных объектах.

В ходе рейда сотрудники ведомств провели профилактические беседы с горожанами, в том числе с несовершеннолетними детьми, и проверили состояние знаков "Купание запрещено".

В администрации Петрозаводска напомнили, что с 9 июля 2020 года купание в городских водоёмах запрещено. Такое решение принято по результатам лабораторного исследования проб почвы и воды в местах массового отдыха, проведенного карельским Управлением Роспотребнадзора.

Напомним, днем 19 июля на Ключевском карьере утонул подросток, который пришел купаться с друзьями. Тело мальчика достали из воды спасатели. Следком начал проверку по факту утопления несовершеннолетнего.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-07-23 09:14:21
Отдыхающим разъяснили, что власти не только не оборудуют места отдыха, не только ничего не делали и не будут делать для безопасного отдыха, но по возможности оштрафуют жителей Птз.
Николай
2020-07-23 08:24:44
Почему у нас в Карелии всё делается задним числом? Купальный сезон скоро закончится, а наши доблестные госструктуры начали проверки и то после трагического случая. Разве нет планов проверок перед открытием летнего сезона. Палочку они нашли в Песках, в июле, как будто её не было в мае и июне. Горький смех.
Елена
2020-07-23 07:22:45
Почему сотрудники без масок? Ещё и дистанцию не соблюдают??
Гость
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