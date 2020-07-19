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Следком начал проверку по факту гибели подростка, который утонул на Ключевском карьере в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:13, 20 Июля 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Следственным отделом по Петрозаводску проводится доследственная проверка по факту утопления несовершеннолетнего, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 19 июля 15-летний мальчик находился вместе со своими знакомыми сверстниками на берегу обводненного карьера близ улицы Ригачина в городе Петрозаводске. В какой-то момент подросток оказался в воде карьера для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смог. В ходе поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено в акватории водоема.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, что 19 июля около 13.00 на Ключевском карьере утонул подросток, который пришел купаться с друзьями.

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