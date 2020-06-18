Еще один светофор установят в Петрозаводске - на участке, где дачники выезжают из города

Администрация Петрозаводска планирует установить светофор на въезде в микрорайон Соломенное.

Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

"В настоящий момент проектируется обустройство светофорного объекта на обозначенном вами пересечении. Планируется разнос остановок, так чтобы полностью этот участок соответствовал требованиям ГОСТа", - сказал заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Почему там понадобился светофор, и где кокретно его установят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".