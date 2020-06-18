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Еще один светофор установят в Петрозаводске - на участке, где дачники выезжают из города

Новости. Общество
14:08, 19 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска планирует установить светофор на въезде в микрорайон Соломенное.

Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

"В настоящий момент проектируется обустройство светофорного объекта на обозначенном вами пересечении. Планируется разнос остановок, так чтобы полностью этот участок соответствовал требованиям ГОСТа", - сказал заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Почему там понадобился светофор, и где кокретно его установят, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-19 14:21:30
Заплатить Шоттуеву по ставке дорожного рабочего, а ноутбук не давать бесплатно. На улице он не нужен. Ему предстоит ещё дорожной разметкой заняться. По той же ставке. :)
Гость
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