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Еще одна больница в Карелии ищет волонтеров с автомобилями

Новости. Общество
13:44, 25 Ноября 2020
фото: © Железнодорожная больница Петрозаводска
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Железнодорожная больница Петрозаводска просит добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.

В штаб помощи "Мы вместе" обратился коллектив Железнодорожной больницы. Им нужна помощь в трансфере медицинского персонала и врачей из отдаленных районов Петрозаводска и Прионежского района в больницу (пр. Первомайский, 17), сообщается в паблике "Госавтоинспекция Петрозаводска".

"Если у вас есть автомобиль, вы едете на работу к 8.00 (8.30) в Петрозаводск и по пути вы можете взять с собой 1-2 пассажиров, будет очень здорово!" – говорится в сообщении.

Чтобы стать автоволонтером, нужно зарегистрироваться на портале Добро.ру.

Ранее сообщалось, что Межрайонной больнице в Карелии не хватает машин для обслуживания вызовов.

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Комментарии

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gaudealis
2020-11-25 14:50:31
Я сегодня "поволонтёрю", врача подвезу, а завтра с температурой слягу и российская медицина забьёт на меня большой болт.
Хорошенькая перспектива, спасибо
Fit G
2020-11-25 14:42:33
Пандемии нет, это выдумки великого Пу. Я правильно сказал, либерда?
Сергей
2020-11-25 14:20:54
Что за безобразие творится ? Где бюджетные траты ? Какие волонтеры ?? Мозги у чинуш совсем не проглядываются , в стране беда , а они совсем не хотят думать о людях .
Гость
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