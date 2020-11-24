Еще одна больница в Карелии ищет волонтеров с автомобилями

Железнодорожная больница Петрозаводска просит добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.

В штаб помощи "Мы вместе" обратился коллектив Железнодорожной больницы. Им нужна помощь в трансфере медицинского персонала и врачей из отдаленных районов Петрозаводска и Прионежского района в больницу (пр. Первомайский, 17), сообщается в паблике "Госавтоинспекция Петрозаводска".

"Если у вас есть автомобиль, вы едете на работу к 8.00 (8.30) в Петрозаводск и по пути вы можете взять с собой 1-2 пассажиров, будет очень здорово!" – говорится в сообщении.

Чтобы стать автоволонтером, нужно зарегистрироваться на портале Добро.ру.

Ранее сообщалось, что Межрайонной больнице в Карелии не хватает машин для обслуживания вызовов.