890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске 1
Новое
Сегодня 10:29
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты 34
24.11.2020 12:42
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 3
24.11.2020 17:05
Белка наелась забродивших груш и опьянела (ВИДЕО)
24.11.2020 21:30
Коронавирус повлиял на себестоимость перевозки пассажиров в троллейбусах Петрозаводска
24.11.2020 15:12
В Карелии вандалы сломали символ Советского Союза (ФОТО) 4
24.11.2020 13:49

Межрайонной больнице в Карелии не хватает машин для обслуживания вызовов

Новости. Общество
10:51, 25 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Межрайонная больница №1 Костомукши остро нуждается в волонтерах с личным транспортом.

Медучреждение ждет помощи от водителей с личным транспортом.

"Требуется возить врача-терапевта, так как количество вызовов резко возросло, врач не успевает обойти всех, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает", - пишут в паблике учреждения здравоохранения.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8(81459)5-15-57, 89114100153.

Ранее детская поликлиника в городе горняков в Карелии искала волонтеров-водителей

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»