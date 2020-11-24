Межрайонной больнице в Карелии не хватает машин для обслуживания вызовов

Межрайонная больница №1 Костомукши остро нуждается в волонтерах с личным транспортом.

Медучреждение ждет помощи от водителей с личным транспортом.

"Требуется возить врача-терапевта, так как количество вызовов резко возросло, врач не успевает обойти всех, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает", - пишут в паблике учреждения здравоохранения.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8(81459)5-15-57, 89114100153.

Ранее детская поликлиника в городе горняков в Карелии искала волонтеров-водителей