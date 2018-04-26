Еще одна крупная партия корма для рыб задержана на границе в Карелии

В международном пункте пропуска "Люття" задержана промышленная партия корма для рыб весом 22 тонны, сообщает Россельхрзнадзор. Десятью днями ранее на границе в Карелии произошел аналогичный случай.

"24 апреля 2018 года специалистом отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора в международном автомобильном пункте пропуска "Люття" задержана промышленная партия груза весом 22 тонны из Финляндии – корм для товарного выращивания рыб, производитель Raisioagro", - говорится в сообщении территориального управления Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в ветеринарном сертификате отсутствовала дата выдачи документа.

"По результатам досмотра данный груз к ввозу в Российскую Федерацию не допущен, оформлена декларация о возврате груза", - резюмировали в Россельхознадзоре.

14 апреля на МАПП "Вяртсиля" была задержана 21 тонна кормов для рыб того же производителя.