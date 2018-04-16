Пограничники Карелии задержали 21 тонну финского корма для рыб

В международном пункте пропуска "Вяртсиля" задержана промышленная партия корма для рыб, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувшую субботу, 14 апреля, специалистом отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора в международном автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля" задержана промышленная партия груза весом 21 тонна из Финляндии – корм для товарного выращивания рыб.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра установлено, что вес груза, указанный в ветеринарном сертификате, не соответствует весу, фактическому и указанному в СMR-международной товарно-транспортной накладной. В сертификате указан вес нетто 3 тонны.

По результатам досмотра данный груз к ввозу в Российскую Федерацию не допущен, оформлена декларация о возврате груза.