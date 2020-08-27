Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой COVID-19

По состоянию на 28 августа в Карелии зарегистрировано 29 смертей от коронавируса, сообщили в оперштабе РК по борьбе с ковидной инфекцией.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания.

Подтверждены еще 34 случая коронавируса: в Петрозаводске – 23, в Кеми – 5, в Медвежьегорске – 2, в Костомукше – 3, в Питкярантском районе – 1 (деревня Янис).

Всего заболевших – 3052.

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 19, в Олонецком районе – 2, в Суоярвском районе – 5, в Медвежьегорском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Всего выздоровели 2259 человек.

На самокарантине находятся 855 человек (+16 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 141406 исследований (+1075 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 497 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 664,8 случая, по Северо-Западу – 666,3.