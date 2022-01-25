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Еще одна школа в Карелии уходит на дистанционное обучение из-за роста пандемии

Новости. Общество
07:15, 26 Января 2022
фото: администрация Костомукши

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Администрация Костомуши решила отправить на дистанционное обучение учащихся городского лицея - он станет третьим образовательным учреждением, где приняты такие меры из-за пандемии.

Как сообщили в управлении образования администрации Костомуши, лицей перейдет на дистант с 26 января.

А для первоклассников с 26 января начнутся каникулы.

«Решение принято в связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди учащихся и работников образовательного учреждения и на основании рекомендаций территориального отдела управления Роспотребнадзора по РК», — говорится в сообщении.

Ранее на дистанционное обучение перешли учащиеся костомукшских школ № 1 и № 3.

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