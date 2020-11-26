Еще одна женщина стала жертвой пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии.

На 78-м году жизни от внебольничной пневмонии скончалась женщина, имеющая сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Ее тест на COVID-19 дал отрицательный результат, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 15 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 2528 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 46 человек были госпитализированы с пневмонией в Карелии.