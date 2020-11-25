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Еще 46 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
09:17, 26 Ноября 2020
фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось до 2513, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 46 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом попали в больницы 2513 пациентов, 92 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне был зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию.

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