Еще 46 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось до 2513, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
За минувшие сутки 46 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом попали в больницы 2513 пациентов, 92 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За последние сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне был зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию.
Комментарии