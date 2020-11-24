890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты 34
24.11.2020 12:42
Лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом поступают в медорганизации Карелии 4
24.11.2020 18:34
Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО) 5
24.11.2020 16:17
Планируется резкое сокращение финансирования госпрограмм социального блока в Карелии 18
24.11.2020 12:00
Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью" 15
24.11.2020 15:50
Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске 1
Новое
Сегодня 10:29

В Карелии число смертей от пневмонии сравнялось с количеством летальных исходов от коронавируса

Новости. Общество
09:09, 25 Ноября 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
Загрузка...

С начала пандемии от внебольничной пневмонии в Карелии умерли 92 человека.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

С начала пандемии это 92 смерть от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Столько же пациентов скончались в Карелии от коронавируса.

За сутки 44 человека попали в больницы республики с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2467 пациентов.

Всем пациентам с таким диагнозом неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония в Карелии унесла жизнь 81-летнего мужчины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-25 11:21:59
Пофиг ваши теории. Смерть есть смерть.
Копатыч
2020-11-25 10:14:11
И тут становится очевидно , что ковид и вн.больничная пневмония одна и та же зараза , только считают её по-разному .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»