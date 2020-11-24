В Карелии число смертей от пневмонии сравнялось с количеством летальных исходов от коронавируса

С начала пандемии от внебольничной пневмонии в Карелии умерли 92 человека.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
С начала пандемии это 92 смерть от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Столько же пациентов скончались в Карелии от коронавируса.
За сутки 44 человека попали в больницы республики с пневмонией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2467 пациентов.
Всем пациентам с таким диагнозом неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Сутками ранее пневмония в Карелии унесла жизнь 81-летнего мужчины.
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