В Карелии число смертей от пневмонии сравнялось с количеством летальных исходов от коронавируса

С начала пандемии от внебольничной пневмонии в Карелии умерли 92 человека.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

С начала пандемии это 92 смерть от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Столько же пациентов скончались в Карелии от коронавируса.

За сутки 44 человека попали в больницы республики с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2467 пациентов.

Всем пациентам с таким диагнозом неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония в Карелии унесла жизнь 81-летнего мужчины.