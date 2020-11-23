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Пневмония в Карелии унесла жизнь еще одного человек

Новости. Общество
08:48, 24 Ноября 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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Всего в Карелии зарегистрирована 91 смерть больных внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 36 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент – 81-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией – скончался.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2423 пациентов, 91 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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