Пневмония в Карелии унесла жизнь еще одного человек

Всего в Карелии зарегистрирована 91 смерть больных внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 36 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент – 81-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией – скончался.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2423 пациентов, 91 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.