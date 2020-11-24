Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100

Еще три жителя Петрозаводска скончались от C0VID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер 66-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице скончались 93-летний пациент и 85-летняя женщина. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Карелии стали 92 человека.

Накануне от COVID-19 в республике умерли пожилые женщина и мужчина.