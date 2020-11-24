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Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100

Новости. Общество
08:57, 25 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Еще три жителя Петрозаводска скончались от C0VID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер 66-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице скончались 93-летний пациент и 85-летняя женщина. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Карелии стали 92 человека.

Накануне от COVID-19 в республике умерли пожилые женщина и мужчина.

 

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Комментарии

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Оксана
2020-11-25 11:30:33
Победить эту чуму в нашей стране будет сложно, слава Богу что не все врачи ещё разбежались! Иначе бы капец!
Оптимизация или всё же вредительство?
Копатыч
2020-11-25 09:58:16
Проблемы с COVID-19 есть и серьёзные , но не до такой же степени впадать в психоз и каждый день наводить истерию на читателей ( это про редакцию ). Пишите лучше про успехи в медицине , короновирусного и иного негатива и так вокруг каждого читателя много .
Plant
2020-11-25 10:35:25
Копатыч, Вы, дружище. как какая-то домохозяйка в бигудях пишете - "Сделайте нам красиво!". Жизнь вообще штука малоприятная, а сейчас - тем более. )))Не получается тут красиво ну никак, простите. ))))
Копатыч
2020-11-25 10:50:01
Дружище Plant, вы уж постарайтесь сделать всё красиво , не много напрягитесь и всё у вас получится ))))
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