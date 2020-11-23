Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

За минувшие сутки скончались от COVID-19 пожилые женщина и мужчина, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице умерли 80-летняя жительница Суоярви и 83-летний петрозаводчанин, оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии скончались 89 человек.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге от коронавируса скончалась директор школы №6 Вера Слясская. Ей было 63 года.