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В Кондопоге от коронавируса скончалась директор школы №6 Вера Слясская

Новости. Общество
17:12, 23 Ноября 2020
фото: источник - паблик Республика Карелия
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Вера Михайловна Сласская скончалась на 63 году жизни от коронавируса в Кондопожской больнице, сообщили в официальном паблике правительства Карелии.

На минувшей неделе 16 ноября Вера Михайловна вызвала домой скорую помощь: женщина уже была в тяжелом состоянии, поэтому медики незамедлительно госпитализировали её в отделение анестезиологии и реанимации Кондопожской ЦРБ и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пять дней врачи боролись за жизнь пациентки, на помощь кондопожским медикам приезжали специалисты Территориального центра медицины катастроф и Республиканской больницы им. В.А. Баранова. Решали вопрос о переводе в Госпиталь для ветеранов войн или Республиканскую инфекционную больницу, но тяжелое состояние Веры Михайловны, осложненное хроническими заболеваниями, не позволило это сделать, – пояснили в Минздраве республики.

Врачи сделали всё возможное, но организм женщины не справился, она скончалась 21 ноября в возрасте 63 лет.

Вера Михайловна трудилась в школе №6 с 1987 года, последние 17 лет работала её директором, имела Почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Карелия".

Для учителей Вера Михайловна была идейным вдохновителем, опытным наставником. Имела удивительный контакт с детьми, отмечают коллеги, она чувствовала и понимала каждого ребёнка.

Школа скорбит о тяжелой утрате. 

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