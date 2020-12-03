Еще одна женщина умерла от пневмонии в Карелии

Число жертв внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 94.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 69-летняя женщина, имевшая сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Ее тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 34 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 2751 пациент, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 45 человек попали с пневмонией в больницы Карелии.