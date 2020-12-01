В Карелии 45 человек госпитализированы за сутки с пневмонией

Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации 45 пациентов с внебольничной пневмонией за минувшие сутки.

45 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, заявили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2670 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.