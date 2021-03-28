Еще одной группе заключенных в колонии Карелии привили "трезвые" привычки

Осужденные, имеющие алкогольную и наркотическую зависимость, прошли специальный полугодовой курс с психологами в ИК-7.

Как сообщили в УФСИН Карелии, уже более года исправительной колонии №7 в Сегеже проводится работа психологического характера с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

"Основная цель, которую мы реализуем через программу – это формирование мотивации к нивелированию рецидива злоупотребления наркотических и алкогольных средств, - комментирует психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-7 Смирнова Тамара. - В своей работе мы ориентируемся на возможность привить осужденному "трезвые" привычки в условиях изоляции, которые станут его главным ресурсом при освобождении из мест лишения свободы".

В марте еще одна группа из девяти осужденных завершила прохождение курса социально-психологической работы, который длился 6 месяцев. Заключенные приняли участие в психодиагностических и психокоррекционных мероприятиях.

Всем участникам были вручены свидетельства о прохождении программы. Процесс вручения сертификатов стал знаковым событием и был освещен через студию кабельного телевидения ИК-7.

Ранее психологи с помощью шерстяных ниток развивали художественный вкус у осужденных женщин в колонии Петрозаводска.