Еще одну площадку ГТО устанавливают в Карелии

Новая площадка ГТО появится в Сортавале, сообщили в Минспорта Карелии.

Комплекс для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" устанавливают в парке Ваккосалми. На уличных тренажерах все желающие смогут тренироваться и готовиться к тестированию.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" такие площадки уже появились в восьми населенных пунктах республики.

Ранее министр спорта Карелии опробовал на себе площадку ГТО в селе Деревянное Прионежского района.