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Еще одну площадку ГТО устанавливают в Карелии

Новости. Спорт
15:27, 13 Сентября 2020
фото: Минспорта Карелии
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Новая площадка ГТО появится в Сортавале, сообщили в Минспорта Карелии.

Комплекс для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" устанавливают в парке Ваккосалми. На уличных тренажерах все желающие смогут тренироваться и готовиться к тестированию.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" такие площадки уже появились в восьми населенных пунктах республики.

Ранее министр спорта Карелии опробовал на себе площадку ГТО в селе Деревянное Прионежского района.

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Комментарии

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2020-09-13 15:51:54
чего я не понимаю. Зачем реанимировать давно умерший ,советский труп?
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