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Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:22, 08 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 254.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. В Сортавальской ЦРБ скончались 60-летний житель Сортавалы и 96-летняя жительница Лахденпохьи, в Республиканской инфекционной больнице умер скончался 71-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии умерли 254 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 175 человек. Из этого числа заболевших – 169 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии зарегистрировано 37850 случаев коронавируса.

За сутки выздоровел еще 221 человек. Всего выписано по выздоровлению 32950 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6106 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2703,5 случая, по Северо-Западу – 4757,1.

Сутками ранее три человека в Карелии умерли от коронавируса.

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