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Коронавирус унес жизни еще троих жителей Карелии

Новости. Общество
10:02, 07 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства.

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, в  Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1949 года рождения (72 года) и житель поселка Марциальные воды 1958 года рождения (63 года), в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1933 года рождения (88 лет). Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 180 человек. Из этого числа заболевших – 175 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 242 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6072,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2692,5 случая, по Северо-Западу – 4737,5.

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