Коронавирус унес жизни еще троих жителей Карелии

В Карелии за сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе правительства.

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1949 года рождения (72 года) и житель поселка Марциальные воды 1958 года рождения (63 года), в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1933 года рождения (88 лет). Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 180 человек. Из этого числа заболевших – 175 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 242 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6072,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2692,5 случая, по Северо-Западу – 4737,5.