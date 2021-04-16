Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.
В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Олонца 1939 года рождения и жительница Кеми 1959 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Медвежьегорска 1938 года рождения.
Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 65 человек. Из этого числа заболели 63 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.
Выздоровели еще 89 человек.
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