Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Олонца 1939 года рождения и жительница Кеми 1959 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Медвежьегорска 1938 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 65 человек. Из этого числа заболели 63 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 89 человек.