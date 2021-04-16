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Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:23, 17 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Олонца 1939 года рождения и жительница Кеми 1959 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Медвежьегорска 1938 года рождения.

Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 65 человек. Из этого числа заболели 63 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 89 человек.

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