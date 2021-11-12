Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода от коронавируса.

Это следует из оперативных данных Минздрава о ситуации с пандемией.

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1210 человек.

За прошедшие сутки выявлено 74 инфицированных, из них непривитых — 68 человек.

В стационарах получают лечение 584 пациента, в состоянии средней тяжести — 521 человек, в тяжёлом — 58 (из них непривитых — 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.