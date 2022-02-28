Еще три смерти от коронавируса зафиксировано в Карелии за сутки

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков привел статистику по заболеваемости COVID-19 на 4 марта.

На 3 марта в Республике Карелия зарегистрирован 126471 инфицированный коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 450 инфицированных, из них непривитых — 396 (88%).

В ковидных стационарах получают лечение 905 пациентов, в состоянии средней тяжести — 862 человека, в тяжёлом — 35 (из них непривитых — 33).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 118661 человек, за последние сутки — 482.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1403 человек.