Еще три смерти от коронавируса зафиксировано в Карелии за сутки

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков привел статистику по заболеваемости COVID-19 на 4 марта.
На 3 марта в Республике Карелия зарегистрирован 126471 инфицированный коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 450 инфицированных, из них непривитых — 396 (88%).
В ковидных стационарах получают лечение 905 пациентов, в состоянии средней тяжести — 862 человека, в тяжёлом — 35 (из них непривитых — 33).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.
Выздоровел с начала пандемии 118661 человек, за последние сутки — 482.
За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1403 человек.
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