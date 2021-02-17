Еще трое пенсионеров скончались в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 279 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 65-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице умерли мужчина и женщина в возрасте 86 и 88 лет соответственно. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 279 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 162 человек. Из этого числа заболевших – 147 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии COVID-19 инфицировано 39543 человека.

Смогли победить страшный вирус 34991 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 196 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6386,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2802,2 случая, по Северо-Западу – 4942,3.