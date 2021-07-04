Еще трое жителей Карелии стали жертвами коронавируса

В больницах Карелии на сегодняшний день находятся 829 пациентов с COVID-19, из них семеро в крайне тяжелом состоянии, сообщили глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 644 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 197 жителей республики, из них 190 непривитых. Заболели также 193 человека, средней тяжести — 56, и 12 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 829 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51176 человек.

За сутки выздоровели еще 139 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48076 человек.