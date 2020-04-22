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Еще у двух жителей Карелии выявлена коронавирусная инфекция

Новости. Общество
09:39, 23 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на два и составило 37 человек.

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Карелии на 23 апреля опубликовали в паблике правительства республики.

Так, число заболевших коронавирусной инфекцией составило в Карелии 37 человек (+2 за сутки). Два новых случая короновирусной инфекции выявлены в Петрозаводске (мужчина, 31 год) и в Сегеже (женщина, 55 лет).

Выздоровели и выписались из стационара два человека.

Всего проведено исследований на коронавирус – 10128 (+534 за сутки).

На самокарантин за сутки ушли сразу 322 человека, теперь их число составляет 1997.

В местах обсервации находятся 28 человек (-2 за сутки).

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-04-23 10:40:14
Когда-нибудь неизбежно вылечат всех. Спасибо врачам и учёным за труд, выдержку и терпение.
Гость
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