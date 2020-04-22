Еще у двух жителей Карелии выявлена коронавирусная инфекция

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на два и составило 37 человек.

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Карелии на 23 апреля опубликовали в паблике правительства республики.

Так, число заболевших коронавирусной инфекцией составило в Карелии 37 человек (+2 за сутки). Два новых случая короновирусной инфекции выявлены в Петрозаводске (мужчина, 31 год) и в Сегеже (женщина, 55 лет).

Выздоровели и выписались из стационара два человека.

Всего проведено исследований на коронавирус – 10128 (+534 за сутки).

На самокарантин за сутки ушли сразу 322 человека, теперь их число составляет 1997.

В местах обсервации находятся 28 человек (-2 за сутки).