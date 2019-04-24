Еще в одной колонии Карелии заработала телестудия

Главными новостями студии в колонии №7 станут проводимые в учреждении мероприятия и изменения в законодательстве, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии №7 начала свою работу студия кабельного телевидения "Выгозерье".

Видеостудия была создана для осуществления единого информационного пространства учреждения, организации полезной занятости осужденных, и проведения профилактических мероприятий.

В обязанности осужденных-работников телестудии входит поиск информационных поводов, сбор и обработка информации, фотосъемка, видеосъемка и монтаж сюжетов.

Главными новостями студии станут проводимые в учреждении мероприятия, изменения в Законодательстве РФ, профилактические лекции и поздравления именинников.

Кроме того, сотрудники колонии посредством телевидения будут иметь возможность выступить с обращениями к осужденным.

Ранее телестудия была открыта в исправительной колонии №1 в Надвоицах.