В колонии Карелии организовали собственное телевидение

В исправительной колонии №1 в Надвоицах начала работу телевизионная студия "ТВ-1", сообщает УФСИН по Карелии.

"В роли корреспондентов, редакторов и ведущих новостных выпусков будут выступать осужденные. После предварительного просмотра сотрудниками колонии, сюжеты будут транслироваться во всех отрядах колонии посредством кабельного телевидения", - говорится в сообщении.

В информации уточняется, что телестудия планирует показывать все значимые события, происходящие в учреждении: проведение различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посещение колонии представителями общественных организаций, священнослужителями, начало и окончание учебного года, поздравление именинников и многое другое.

Кроме того, сотрудники колонии посредством телевидения будут иметь возможность выступить с обращениями к осужденным.