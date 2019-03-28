В колонии Карелии организовали собственное телевидение

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В исправительной колонии №1 в Надвоицах начала работу телевизионная студия "ТВ-1", сообщает УФСИН по Карелии.
"В роли корреспондентов, редакторов и ведущих новостных выпусков будут выступать осужденные. После предварительного просмотра сотрудниками колонии, сюжеты будут транслироваться во всех отрядах колонии посредством кабельного телевидения", - говорится в сообщении.
В информации уточняется, что телестудия планирует показывать все значимые события, происходящие в учреждении: проведение различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посещение колонии представителями общественных организаций, священнослужителями, начало и окончание учебного года, поздравление именинников и многое другое.
Кроме того, сотрудники колонии посредством телевидения будут иметь возможность выступить с обращениями к осужденным.
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