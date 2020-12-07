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Еще в одном поселке Карелии построили новый ФАП

Новости. Общество
17:40, 08 Декабря 2020
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Скоро в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района начнет работу новый ФАП, сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Теплое и комфортное здание медицинского пункта приобретено у застройщика по нацпроекту "Здравоохранение". "Конечно, новоселья с нетерпением ждут и фельдшер Галина Ерёмина, и местные жители. Все помещения полностью готовы, ФАП будет оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью. После получения лицензий он начнет работу", - рассказал Артур Парфенчиков подписчикам.

Сегодня в населенном пункте проживает 224 человека. Новый ФАП располагается в самом центре поселка с удобными подъездными путями.

"Мы рады, что наш медицинский пункт переезжает. Сейчас он работает в доме бывшей конторы леспромхоза, - говорит жительница Новой Габсельги Жанна Мунинова. – В здании очень высокое крыльцо, много ступенек - пожилым и больным людям сложно подниматься. Также нет централизованного отопления. Помещение большое, отапливается обогревателями. В новом ФАПе есть все удобства, в том числе для маломобильных граждан".

До конца года по линии нацпроекта планируется выкупить еще четыре новых здания для ФАПов: в деревне Куганаволок Пудожского района, поселке Уукса Питкярантского района, поселке Золотец Беломорского района и в поселке Тоунан Лахденпохского района.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-08 17:55:35
Для либерастни это как кость в горле. Особенно у петрозаводской. Щас истерить начнут и концлагерь вспомнят клоуны. Ибо предсказуемы
Off
2020-12-08 18:45:32
Врунов, социопат. Да им плевать на твои истерики. Они сидят в /Думе и плюют на тебя .
Гость
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