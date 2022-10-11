Эскаваторщик в Карелии покалечил рабочего, уронив на него груду металла

В Костомукше на горнодобывающем предприятии машинист экскаватора покалечил рабочего, уронив на него груду железа, сообщили в Следкоме Карелии.

В сентябре на территории горнодобывающего предприятия в Костомукше машинист экскаватора, оказывающий услуги в качестве индивидуального предпринимателя, при отгрузке металлолома в железнодорожные вагоны в нарушение требований безопасности допустил нахождение человека в опасной зоне.

В результате во время работы экскаватора при движении стрелы машинист задел металлоконструкцию, находящуюся на земле, которая опрокинулась на рабочего. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.