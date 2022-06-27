Если клещ укусил в шею: глава Минздрава Карелии рассказал, кому бесплатно сделают иммуноглобулин в случае беды

За неделю от укусов клещей пострадали более 200 человек в Карелии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Более 200 человек обратились в медицинские организации Карелии по поводу присасывания клещей только за прошедшую неделю. Всего с начала эпидсезона по клещевым инфекциям клещи покусали более 2200 человек, в том числе почти 500 детей, — жителей всех городских округов и районов, кроме Муезерского и Калевальского, написал Михаил Охлопков на своей старнице в соцсети.

Выявлено, что 1,1% снятых с людей клещей поражены возбудителем клещевого энцефалита, 29,8% — боррелиоза, 2,9% — моноцитарного эрлихиоза, 0,05% — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По информации главы Минздрава республики, после укусов клещей три человека заболели клещевым боррелиозом, двое — клещевым энцефалитом, также зарегистрировано два случая серонегативного клещевого энцефалита.

Минздравом Карелии определены категории граждан, которым выполняется бесплатно экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита. «Противоклещевой иммуноглобулин бесплатно введут участникам Великой Отечественной войны, беременным женщинам, детям в возрасте до 4 лет — без исследования клеща. Детям в возрасте от 5 до 18 лет — по результатам исследования клеща; если клещ присосался в область шеи или головы — не дожидаясь результатов исследования», — сообщил Михаил Охлопков.

А также нововведением 2022 года министр здравоохранения Карелии назвал бесплатную экстренную иммунопрофилактику взрослым при положительном результате исследования клеща на клещевой энцефалит.