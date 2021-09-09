«Если КПРФ получит большинство депутатских мандатов в Заксобрании Карелии, ни один антинародный закон не будет принят» 

Команда КПРФ идет на победу на выборах в Заксобрание Карелии.

Нынешним составом Заксобрания Карелии, где большинство подчинялось приказам сверху, а оппозиция находилась в меньшинстве и не могла влиять на принятие решений, депутаты приняли много законов, напрямую ухудшающих положение жителей Карелии. Есть единственный выход не допустить этого в будущем — выбрать сильный и независимый карельский парламент.

Если коммунисты получат большинство депутатских мандатов, ни один антинародный закон не будет принят, каждый бюджетный рубль будет тратиться в интересах жителей Карелии.

Команду КПРФ на выборах в Заксобрание возглавляют лидер партии в Карелии Евгений Ульянов и руководитель коммунистов Петрозаводска, подполковник погранвойск Сергей Андруневич — известные оппозиционные политики, отстаивающие интересы простых жителей Карелии — трудящихся, пенсионеров, молодежи.





КПРФ идет на выборы вместе с профсоюзами, поэтому в списке кандидатов — руководитель профсоюзного движения Карелии Илья Косенков.

В команде КПРФ есть и другие известные люди, которые проявили себя как на профессиональном уровне, так и, участвуя в общественной жизни.

Это главный редактор популярного в Карелии Интернет-СМИ «Столица на Онего», известный и уважаемый журналист Наталья Захарчук.

Легендарный директор лицея № 13 Петрозаводска, действующий депутат Петросовета от микрорайона Кукковка Галина Васильева.

Заслуженный работник просвещения, многие годы представлявшая в Заксобрании интересы жителей Сортавалы Людмила Афанасьева.

Лидер коммунистов Пудожского района Леонид Попов, отстаивающий права жителей лесных поселков.

Юрист, общественник из Кеми Андрей Монастыршин, который на своей малой родине борется за обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Производственник и общественник из Петрозаводска Александр Калько, который бросил вызов коррупционерам, засевшим во власти города и республики.

В Заксобрание Карелии от КПРФ идет достаточно много представителей местного самоуправления. Это бывшие и действующие руководители городов и районов республики.

Глава Пряжинского района Андрей Ореханов.

Глава Кривецкого сельского поселения Пудожского района Сергей Карпов, бывшие мэры Геннадий Степанов (Олонец) и Надежда Коннова (Питкяранта).

В команде КПРФ — в недавнем прошлом глава Суоярвского района Светлана Логинова.

И бывший руководитель Беломорского района — Павел Поздняков.

Специалист в сфере муниципального права Людмила Базанкова.

Представители медицины — детский врач, бывший руководитель Детской республиканской больницы Михаил Мрыхин и нынешний заместитель главного врача этого учреждения Игорь Кистень.

Кроме этого, в выборах в Заксобрание от КПРФ будут участвовать специалисты в коммунальной сфере — юрист и экономист Инесса Петкевич, производственник-коммунальщик Сергей Дьяконов и другие.

Заказчик и изготовитель: Карельское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 14.09.2021. Тираж: 1 экз.