"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

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Новости. Общество
15:00, 13 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов.

Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. 

Напомним, участок в 48 тысяч гектар, который деревообрабатывающий комбинат "Калевала" получил в конце 2018 года в долгосрочную аренду на 49 лет, располагается в Шелтозерском, Шокшинском и Рыборецком поселениях. Но узнали об этом местные жители только в прошлом году, что и вызвало у них немало вопросов. Представители комбината, проекта включенного в стратегию развития СЗФО, программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года, а также в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, сразу пошли на встречу населению.

Они объясняли, каким образом ведется заготовка, по каким правилам, показали, что в результате будут иметь местные жители. В итоге в Рыборецком и Шокшинском поселениях многие вопросы были сняты. Лесной арендатор договорился с активными жителями и по заготовке дров для местного населения, и по совместным с представителями лесничества проверкам мест вырубок.

Только инициативная группа "Шелтозерский вепсский лес" на встречах с руководством ДОК "Калевала" не стремилась ни о чем договариваться, выдвигая лишь требования к арендатору и Минприроды республики. И на последнем совещании глава поселения Ирины Сафоновой представила жесткую позицию по отношению к каким-либо вырубкам на земле вепсов.

Подробнее о том, что происходило на встрече чиновников и лесных арендаторов с шелтозерцами, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-03-13 15:20:25
Как же они боятся прогресса и научно технической революции в отдельно взятой деревне. Застряли в позапрошлом веке и думают, что все так должны жить.
Гость
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