ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,3 тысячи евро бизнесмену Чичину, обвиняемому в коррупции при ремонте дорог в Карелии

При этом найти и задержать скрывшегося от правосудия и с прошлого года объявленного петрозаводским судом в розыск хозяина фирмы «Ремстройкомплект» из Санкт-Петербурга Игоря Чичина пока не удалось.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 13 октября обязал Россию выплатить 1, 3 тысячи евро обвиняемому карельским Следкомом в коррупционных преступлениях на дорогах республики хозяину питерской фирмы «Ремстройкомплект», 56-летнему Игорю Чичину. Об этом «Столице на Онего» сообщил один из четырех защитников беглеца — известный петрозаводский адвокат Михаил Шогин.

«В апреле 2018 года судья петрозаводского суда Антон Левкин, который сегодня возглавляет Лахденпохский суд, арестовал Игоря Чичина, — сказал Михаил Шогин. — ЕСПЧ, куда я обратился с жалобой на нарушение прав Игоря Чичина при избрании ему самой жесткой меры пресечения — ареста, удовлетворил ее. Как говорится в решении ЕСПЧ, петрозаводский суд не учел плохое состояние здоровья Чичина, не рассмотрел альтернативные меры пресечения и надлежащим образом не обосновал заключение моего подзащитного под стражу».

Однако, напомнил Михаил Шогин, после 16 марта нынешнего года, когда Россия вышла из Совета Европы, решения ЕСПЧ в нашей стране исполнению не подлежат. И теперь, выходит, надежно спрятавшийся от правосудия Чичин, в любом случае, 1,3 тысячи евро не получит. На наш же вопрос к Михаилу Шогину, где сегодня может находиться Чичин, адвокат ответил, что он «такими сведениями не располагает».

Напомним, что Игорь Чичин был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 25 апреля 2018 года у собственного дома в городе Тосно Ленинградской области. Карельский Следком обвиняет его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы. В «дорожном деле» фигурирует сумма около 12 миллионов рублей.

По версии следствия, в эту организованную группу входили теперь уже экс-начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его бывший заместитель Игорь Новокшонов. Они, как и Чичин, приехали в Карелию из Санкт-Петербурга. Соучастники, считает следствие, в 2015–2017 годах систематически брали взятки у дорожных фирм за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы «Ремстройкомплекта» в конкурсных процедурах для заключения государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии. Общая, заранее обговоренная сумма взяток, которую, по данным следствия, собиралась, но лишь частично успела получить эта группа, составляет почти 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Никитин и Новокшонов, признавшие свою вину и заключившие досудебное соглашение со следствием, уже осуждены. Первый из них приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй — к 4 годам строгого режима и 22 миллионам штрафа. Еще одним подельником Чичина был другой питерский коммерсант Сергей Салуев. Он возглавлял созданную «Ремстройкомплектом» промежуточную подрядную организацию «Служба заказчика», которая заключала договоры субподряда с дорожными фирмами Карелии. Салуев получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 6 миллионов рублей.