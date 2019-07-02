ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро участникам митингов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в совокупности 75 тысяч евро россиянам, задержанным в митингах 2006–2011 годах.

"Истцами против России выступали девять россиян. В их числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, активист движения "Солидарность" Михаил Кригер и сопредседатель московского отделения Партии народной свободы Михаил Шнейдер, а также ушедшая из жизни Елена Рябинина из Института прав человека", - сообщают "Ведомости".

Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 тысячи евро).

Размер компенсаций каждому участнику рассчитывался индивидуально.

Еще в ЕСПЧ находятся более 300 жалоб аналогичного характера.