Есть вакансии: "РКС-Петрозаводск" ищут диспетчеров, водителей и машинистов

"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу диспетчера, водителей автомобиля и машиниста бульдозера.

Группа компаний "РКС-Петрозаводск" – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике. У работников "РКС-Петрозаводск" один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет, есть возможность совмещать заочное обучение и работу – все для удобства сотрудников, желающих развиваться в своей профессии. "РКС-Петрозаводск" ежегодно проводят обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников компании есть возможность попасть в "Кадровый резерв". Хотите стать частью дружной компании? Приходите работать в "РКС-Петрозаводск".

В компанию требуются:

Диспетчер

Полная занятость, сменный график

Опыт работы 3-6 лет

Обязанности работника:

• Координация согласованной работы оперативных работников

• Установление и контроль суточных диспетчерских графиков и поддержание требуемых параметров теплоносителя

• Контроль и регулирование гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей

• Ведение оперативной документации

• Наличие высшего/ среднего профессионального образования (теплотехника и теплоэнергетика)

• Умение работать со специализированными программами на базовом уровне

Водитель автомобиля 4 разряда (2 вакансии)



Постоянная занятость, полный день



Опыт работы от 1 года

Наличие водительского удостоверения "В" и "С"

Среднее профессиональное образование

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья



Обязанности работника:



• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ

• Умение производить первичный ремонт а/м



Машинист бульдозера 6-го разряда

Постоянная занятость, полный день

Опыт работы от 1 года

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья



Обязанности работника:



• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов

• Участие в ремонте и обслуживании техники

• Ведение установленной технической документации

• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники

• Наличие действующего удостоверения "тракторист-машинист", а также машиниста экскаватора

• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники

• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники

По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела подбора, учета и развития персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 71-00-44.