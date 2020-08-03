Есть вакансии: "РКС-Петрозаводск" ищут диспетчеров, водителей и машинистов

"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу диспетчера, водителей автомобиля и машиниста бульдозера.
Группа компаний "РКС-Петрозаводск" – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике. У работников "РКС-Петрозаводск" один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет, есть возможность совмещать заочное обучение и работу – все для удобства сотрудников, желающих развиваться в своей профессии. "РКС-Петрозаводск" ежегодно проводят обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников компании есть возможность попасть в "Кадровый резерв". Хотите стать частью дружной компании? Приходите работать в "РКС-Петрозаводск".
В компанию требуются:
Диспетчер
Полная занятость, сменный график
Опыт работы 3-6 лет
Обязанности работника:
• Координация согласованной работы оперативных работников
• Установление и контроль суточных диспетчерских графиков и поддержание требуемых параметров теплоносителя
• Контроль и регулирование гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей
• Ведение оперативной документации
• Наличие высшего/ среднего профессионального образования (теплотехника и теплоэнергетика)
• Умение работать со специализированными программами на базовом уровне
Водитель автомобиля 4 разряда (2 вакансии)
Постоянная занятость, полный день
Опыт работы от 1 года
Наличие водительского удостоверения "В" и "С"
Среднее профессиональное образование
Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ
• Умение производить первичный ремонт а/м
Машинист бульдозера 6-го разряда
Постоянная занятость, полный день
Опыт работы от 1 года
Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов
• Участие в ремонте и обслуживании техники
• Ведение установленной технической документации
• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники
• Наличие действующего удостоверения "тракторист-машинист", а также машиниста экскаватора
• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники
• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники
По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела подбора, учета и развития персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 71-00-44.
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