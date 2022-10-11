Эстония планирует расширить погранзону вдоль российской границы и усилит контроль

Охранная зона на границе Эстонии и России может увеличиться с 10 до 300 метров, сообщил глава пограничной и миграционной политики эстонского МВД Янек Мяги.

Как пишет 47news со ссылкой на эстонский портал телерадиовещания ERR 31 октября, после начала строительства пограничной инфраструктуры на границе Эстонии и России назрела необходимость расширить охраняемую зону. Она может увеличиться с 10 до 300 метров.

«Мы увидели, что действующий регламент уже не позволяет нам хорошо охранять эту границу, размещать всю пограничную инфраструктуру в пределах 10 метров, патрулировать дорогу и устанавливать надлежащие наблюдательные пункты — это уже было невозможно», — пояснил Мяги.

Приграничную зону планируют оснастить дополнительными средствами контроля. В том числе — усилить патрулирование и создать новые наблюдательные позиции.

По словам Мяги, расширение поможет выровнять пограничную полосу, так как природные границы очень извилистые. После расширения людям будет проще понять, где начинается погранзона и куда заходить не стоит.