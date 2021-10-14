Этажность жилой застройки районов Петрозаводска определена изменениями в Генплане города

Высотные здания, среднеэтажные и индивидуальные жилые дома будут строить в разных районах Петрозаводска — они определены в проекте изменений в Генеральном плане города.

Документ опубликован на официальном сайте администрации.

Согласно предлагаемым изменениям, в центре Петрозаводска не должно быть жилищного строительства на свободных от застройки участках.

«Развитие жилищного строительства в центре города предусмотрено в ограниченных объемах и будет реализовываться за счет реконструкции существующих жилых зданий», — сказано в документе.

В Первомайском районе планирует «освоение территорий под сносимыми аварийными домами».

На Перевалке предлагается застройка «путем реконструкции существующих зданий, замена индивидуальной застройки на многоэтажные секционные дома, повышение этажности и плотности застройки».

Основное жилищное строительство предусмотрено на Древлянке.

«В юго-западном планировочном направлении предусматривается формирование новых кварталов многоэтажной, средней этажности и малоэтажной жилой застройки. В районе южной и юго-западной границы города Петрозаводск в районе Древлянка планируется территориальное развитие для строительства индивидуальных домов, предназначенных в первую очередь для нужд многодетных семей», — говорится в проекте Генплана.

Новые жилые кварталы должны появиться и на Кукковке, считают разработчики проекта.

«На свободных территориях Кукковки планируется формирование новых жилых кварталов с высотной этажностью застройки (южнее Комсомольского проспекта) и на большой территории кварталов индивидуальной застройки — в южной части. В районе старой Кукковки в части кварталов, граничащих с ул. Лыжной, предполагается развитие много и среднеэтажной застройки», — сказано в документе.

На Ключевой освоение новых участков не планируется. Генеральным планом предлагается реконструкция существующей застройки.

В районах Сулажгорского кирпичного завода, Соломенного и Птицефабрики предусмотрено выделение новых участков под строительство индивидуальных домов. А районы Зимник, Бараний берег, Окунья Тоня предлагается не трогать и больше не выделять там новых земельных участков для ИЖС.