«Мы теряем историю»: в центре Петрозаводска разобрали Дом Захаровых

Памятник архитектуры разобран и вывезен со своего исторического места в центре карельской столицы.

На улице Свердлова в Петрозаводске завершилась разборка Дома Захаровых — двухэтажного деревянного особняка, построенного в конце XIX века. За один месяц памятник архитектуры был полностью демонтирован и вывезен на пустырь к устью реки Неглинка.



На освободившемся земельном участке его собственник собирается возвести административное здание.



Новая многоэтажка должна была занять дворовое пространство между улиц Свердлова и Андропова, по соседству с объектом культурного наследия регионального значения — деревянным Домом Захаровых, и это обстоятельство вызвало активный протест окрестных жителей и авторитетных специалистов в области архитектуры.



О том, как один жилец старого дома отсрочил строительство читайте в материале «Столицы на Онего».