Эти три дня были крутыми!

В Петрозаводске состоялась АРТ-выставка «Новые тренды в дизайне интерьера».

В Петрозаводске давно не было мероприятия, посвященного дизайну. Поэтому новость о том, что строительная компания «Век» организует арт-пространство «Новые тренды в дизайне интерьера» быстро облетела всех, кто интересуется данной тематикой.

Высокий уровень события подтверждал список партнеров-участников: интерьерный салон «Два дивана», мебельная фабрика «Твоя кухня», дом интерьера «Стилиссимо», салон светильников «Магия Света», «Центр дизайна интерьера», дизайнер Маргарита Кокая, дизайнер Эльвира Дочинец, студия керамики «Эстима», магазин цветов «Пан Тюльпан», «Центр Чистоты», гипермаркет «ЦСК», проект Wineart_ptz.

Три дня: 27, 28 и 29 мая гости смогли посетить выставку, расположенную в коммерческом помещении жилого комплекса «Жемчужина», где были представлены новинки и решения для оформления пространства: отделочные материалы, мебель и текстиль, интерьерные ароматы, освещение, готовые дизайн-проекты. Приятным бонусом стала дегустация с профессиональным сомелье тихих и игристых напитков разных стран от магазина «Русская традиция».

Особой популярностью пользовались креативные фотозоны.





Каждый день была новая программа мастер-классов. Эксперты делились опытом, секретами и лайфхаками для оформления квартиры. Так, в рамках мастер-класса по нанесению декоративной штукатурки от дома интерьера «Стилиссимо» участники смогли лично попробовать различные виды работы с материалом.

Презентации от дизайнеров были посвящены правильному подходу к созданию дизайн-проекта.

На мастер-классе «Как правильно рассчитать бюджет на мебель» от интерьерного салона «Два дивана» участники оценили эргономичную современную мебель, узнали: особенности выбора, чем грозит покупка дивана со скидкой в 50%, и почему важна правильная доставка.

Все, кто посетил мастер-класс «Европейский подход к уборке» от «Центра Чистоты», смогли найти решения индивидуальных проблем и получили универсальные советы по уборке дома.

Вы знали, что горячий душ стимулирует быстрый рост комнатных растений? А что орхидея будет цвести, если ее на пару секунд поставить в морозилку? В рамках мастер-класса «Цветы в интерьере» от «Пан Тюльпан» гости узнали много нового о живых цветах, а также познакомились с искусственными растениями нового поколения.

Уникальный мастер-класс «Рисуем картины вином» от проекта Wineart_ptz открыл участникам новые горизонты творчества.





Каждый день гости участвовали в розыгрышах, получали подарки от партнеров. От компании «Век» в качестве подарка состоялся мастер-класс от проекта Art up по изготовлению интерьерных настенных часов.

Думаем, что все гости, а их было более 150 человек, смогли найти для себя что-то новое и полезное для оформления дома. Формат «Выставка и Мастер-классы» открыл возможность не только познакомиться с новыми веяниями, но и пообщаться с экспертами, попробовать сделать что-то своими руками, одним словом: погрузиться в атмосферу дизайна и творчества. И все это совершенно бесплатно!

Если вы хотите попасть на следующее подобное событие, следите за новостями строительной компании «Век» на официальном сайте и в группе ВКонтакте.

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