«Это дети, которые росли на наших глазах», - в Карелии простились с земляками

В Сегежском районе простились с молодыми ребятами, погибшими на спецоперации.

О прощании в Надвоицах с ребятами, погибшими в ходе специальной военной операции, рассказала в соцсети Марина Гусева, глава администрации Сегежского района.

Проститься с Алексеем Сухановым и Никитой Евсеевым, надвойчанами-героями, пришли в субботу, 30 сентября, многие земляки.



«Разделить с родными горечь тяжёлой утраты — наш долг, ведь это дети, которые росли на наших глазах, а сегодня за нас, за мир, за Родину пали в бою», — написала глава администрации района.



На церемонии прощания экс-начальник главного управления МЧС Карелии, ныне депутат Заксобрания республики Сергей Шугаев сказал: «Наши бойцы будут жить вечно, потому что мы будем помнить их».

«Будем помнить каждого из них. И бережно относиться к этой памяти, передавая будущим поколениям», — добавила Марина Гусева.

Ранее мы сообщали о том, когда жители поселка Надвоцы проводят в последний путь своих земляков.