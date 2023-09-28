Жители Надвоиц проводят в последний путь двоих земляков, погибших на СВО

В субботу, 30 сентября, на концертной площади поселка пройдет траурная церемония.

Завтра, 30 сентября, в 11.30 часов на концертной площади в поселке Надвоицы, состоится траурная церемония прощания с погибшими бойцами СВО Алексеем Сухановым и Никитой Евсеевым.



Об этом в соцсети сообщила глава админстрации Сегежского района Марина Гусева.



Напомним, о гибели рядового Алексея Суханова и младшего сержанта Никиты Евсеева стало известно 26 сентября.







