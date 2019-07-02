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Новости. Общество
09:53, 02 Июля 2019
фото: Столица на Онего

"Это иллюзия, что давайте прогоним попов, и народ станет Бердяева с Флоренским читать"

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Богослов и писатель Андрей Кураев считает, что без церкви нет православной веры.

Православная вера – это вера в церковь. Об этом заявил известный богослов и писатель Андрей Кураев, выступая в Карелии. По его мнению, разрушение церковной системы приведет к деградации народной религиозности до уровня язычества и фольклора.

"Была замечательная история, все ее помнят, по крайней мере, кто хотя бы чуть-чуть учился в советской школе, помнит Павлика Морозова, пионера-героя, стукача. Но вот, чего не рассказывали в советских школах. Оказывается, его могила стала местом паломничества, – рассказал Андрей Кураев. – Его похоронили на местном сельском кладбище. Его могилка была несколько отдельно, обнесена обычной кладбищенской оградкой, четыре трубы по углам, и между ними изгородь. Обычно на этих столбиках ставят какое-то навершие – шарик какой-нибудь, типа куполка. В данном случае со временем эти шарики сперли, осталась просто открытая труба, и вот эти трубы все были полны поминальными записочками. Естественно, на родине пионера-героя советская власть не могла допустить храма. Попов не было. Но религиозный инстинкт у людей остался, а единственная разрешенная святыня – святой мученик Павлик Морозов. И бабушки несли поминальные записки к нему на могилку. Это иллюзия, что давайте прогоним попов, и народ станет Бердяева с Флоренским читать! Это не так. Будет хуже".

Читайте подробнее в статье "Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"

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Комментарии

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кир
2019-07-02 10:33:43
Хорошо устроился в жизни, будучи в оппозиции к верхушке РПЦ, либеральный. Прямо как КПРФ в мирской жизни.
Беня
2019-07-02 10:22:17
Сомневаюсь в существовании такой иллюзии. Народ вообще ничего читать не будет: ни Бердяева ни Маркса - ничего. Стенку в контактике и то наверно не все. :)
Неравнодушный
2019-07-02 12:11:58
Беня, согласен, не читают ничего.
zanoza
2019-07-02 10:51:25
Беня, ну за всех не надо говорить!
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