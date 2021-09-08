«Это история совместной победы»

Ольга Билко о строительстве поликлиники на Кукковке

Филиал поликлиники № 4 на Кукковке ждали долго. Район начали застраивать больше сорока лет назад, с тех пор он только растет, а своего медицинского учреждения для взрослого населения тут так и не появилось. На этой территории около тридцати тысяч пациентов. Сейчас все они вынуждены обращаться в другие медучреждения, мощности филиала на улице Ровио не хватает. В 2017 году инициативная группа жителей собрала больше трех тысяч подписей, чтобы убедить власть в необходимости строительства собственной поликлиники. К борьбе людей присоединились и депутаты из фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городском совете. В частности, главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко возглавила борьбу за строительство нового медучреждения вместе с депутатом Андреем Ушаковым.

«Мы совместно с другими депутатами три года работали над тем, чтобы добиться строительства нового полноценного филиала поликлиники. В 2020 году стало известно, что мы получим средства в рамках национального проекта и поликлиника будет построена», — рассказывает кандидат в депутаты Законодательного Собрания Карелии, главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко.



Проектирование поликлиники уже началось

Площадку, где через полтора года планируют начать строительство новой поликлиники, 1 сентября посетил Глава Карелии Артур Парфенчиков. На месте он встретился с депутатами и общественниками и рассказал, что проектировать объект начнут в самое ближайшее время. В бюджете Карелии на 2021 год на это предусмотрены средства.

«Очень важно было решить вопрос с земельным участком, без него не было бы надежды на федеральное финансирование. В итоге участок выделили на улице Ровио между домами № 11 и № 13-а. Когда-то на этом месте располагалась платная парковка, но в интересах большинства горожан договор с предпринимателями был расторгнут», — рассказывает Билко.



Участок под строительство поликлиники на улице Ровио

Параллельно с подготовкой конкурса на проектирование специалисты в поликлинике № 4 сейчас готовят медико-техническое задание по оснащению будущего учреждения. Когда ее построят, из действующего филиала на Ровио и из поликлиники на Ключевой в новое здание переедут участковые терапевты, а также узкопрофильные специалисты — гинекологи, стоматологи, хирурги, рентгеновские службы, УЗИ-службы, физиопроцедуры и пункт забора крови. Жители микрорайона получат полноценную поликлинику рядом с домом.

Ольга Билко стала частью команды главы Карелии на выборах в Законодательное Собрание региона. В народной программе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одна из главных задач — обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения. В центре внимания должен быть человек и его здоровье. Петрозаводск активно застраивается. В новых жилых кварталах, по словам Ольги Билко, было бы здорово открывать представительства поликлиник в виде кабинетов участковых врачей, чтобы жители могли там попасть на прием к терапевту.

Отдать голос за Ольгу Билко на выборах в Законодательное Собрание — значит поддержать развитие здравоохранения в Карелии.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 4 Билко Ольги Юрьевны