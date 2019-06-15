Союз архитекторов Карелии выступил с обращением по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие. Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево Дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это Дерево устанавливалось еще в советские годы.

Кроме того, березовая Аллея Городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом Дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео... Помимо Дерева Дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться.

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