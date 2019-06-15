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Новости. Общество
09:15, 15 Июня 2019
фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

"Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие"

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Союз архитекторов Карелии выступил с обращением по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие. Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево Дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это Дерево устанавливалось еще в советские годы.

Кроме того, березовая Аллея Городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом Дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео...  Помимо Дерева Дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось  десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться.

Текст обращения далее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-06-15 11:19:05
Все эти так называемые архитекторы и скульпторы те еще персонажи. Взять хотя бы автора скульптурной композиции фонтана "Юность". Фамилию не помню, грузинская вроде. Так вот эта творческая личность непонятно на каком основании приватизировала эту материальную и местами художественную ценность и потребовала от администрации города несколько миллионов рублей. А с какой стати ? В совецкое время он бесплатно учился в соответствующем евонному профилю вузе, получал стипендию. Получал зарплату за свою работу. И даже изготовление этого фонтана было произведено за государственный счет, за деньги советского народа. Все они с виду культурные и приличные люди, а копнешь глубже - куркулятина местечковая и не более того.
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