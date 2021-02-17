"Это неуважение к Конституции Карелии!"

На заседание парламента Карелии срочно внесены поправки в Конституцию республики, касающиеся ее государственного устройства

Парламент Карелии намеревался 18 февраля рассмотреть поправку в Конституцию республики, предусматривающую упразднение карельского Конституционного суда. Проект этой поправки был одобрен в первом чтении, после чего заседание было завершено, чтобы Конституционный комитет мог обсудить предложения для рассмотрения законопроекта во втором чтении. Однако на заседание комитета неожиданно были внесены другие поправки в Конституцию Карелии, касающиеся государственного устройства республики. Инициаторами этих поправок выступили глава региона Артур Парфенчиков и группа депутатов от "Единой России".

Напомним, ранее предложения по изменению Конституции Карелии были рассмотрены на заседании рабочей группы, которое проходило в полузакрытом режиме. А заседание Конституционного комитета проходило без трансляции в Интернете.

В итоге спешно поддержанные поправки были вынесены на новую сессию Законодательного собрания Карелии, которая началась сразу после заседания Конституционного комитета. Представители парламентской оппозиции назвали такое изменение Конституции недопустимым. "Это неуважении к Конституции Карелии!" – заявил депутат от "Справедливой России" Александр Федичев.